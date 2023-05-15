Україна

Наставник львівського колективу висловився після матчу з Кривбасом.

Головний тренер львівського Руху Віталій Пономарьов прокоментував поразку від криворізького Кривбасу — 0:1 в матчі УПЛ.

"В цілому ми зіграли так, як і планували. Але на сьогоднішній момент ми не можемо поки що так грати увесь матч. Розпочали непогано, створили декілька моментів, але потім — провал наприкінці першого тайму. У другому таймі все йшло до нічийного результату, однак помилка в захисті призвела до пенальті. На жаль, долю матчу вирішив цей епізод.

Ми й надалі боремося за виживання, і будемо боротися до кінця. Вважаю, не дивлячись ні нащо, що наша команда з кожним матчем додає у грі. Кривбас – хороший суперник. До того ж видно, що клуб розвивається: за останні 2-3 роки багато що зроблено. Тому приємно, що є такі команди. З таким підходом наш чемпіонат може повернутися до того рівня, на якому він був раніше.

Ми зі всіма командами граємо з позиції сили, пробуємо тиснути, використовувати пресинг. У першій половині першого тайму в нас гра виходила. Це швидкі переходи з оборони в атаку. Ми спеціально до Кривбасу нічого не готували, однак знали, що тут сильні та досвідчені футболісти, які завжди можуть дати результат. Тож ми готувалися до серйозного поєдинку.

Ми не можемо оптимальним складом зіграти жодної гри від початку кола: дуже багато травмованих гравців, також є футболісти, які лише дебютували в УПЛ. Для молодих це нове – опинитися у такій складній ситуації. Проте, з іншого боку, це розвиток для них. Тому, думаю, у нас все буде нормально", — цитує тренера офіційний сайт Кривбасу.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Кривбас — Рух у 26 турі української Прем'єр-ліги-2022/23.