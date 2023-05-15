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Головний тренер Миная — про матч проти другої команди ліги.

Головний тренер Миная Володимир Шаран прокоментував поразку команди від Дніпра-1 в матчі чемпіонату України.

"Дуже вдячний гравцям за бій, який вони дали на полі. В плані реалізації плану на гру й самовіддачі, в плані захисних дій претензій до команди немає. У Дніпра-1 був чи не єдиний епізод, коли Довбик зустрівся з м’ячем у нашому воротарському майданчику. Ну, один чи два епізоди такі були. І нас покарали. Це майстерність. Піхальонок віддав передачу. Ми на теорії говорили хлопцям, що у них є ці три гравці дуже високого рівня: Довбик, Піхальонок і Гуцуляк, який сьогодні не грав.

У роздягальні хлопці трохи пригнічені, бо хотіли досягти позитивного результату. Але життя на цьому не закінчується, треба рухатися далі. Я вдячний команді, вдячний вболівальникам за підтримку. Ця гра сподобалася, адже була напруга до останньої хвилини.

Головне тепер – відновитися, бо вже у суботу на нас чекає важкий поєдинок проти Чорноморця. Зараз хлопці поїдуть відновлюватися в басейн, на термальні води. А вже завтра будемо тренуватися. Хочеться забути цю гру в плані результату, але я приємно здивований самовіддачею й організацією гри. Звісно, більшого хочеться від команди в атаці. Але як казав Мирон Богданович Маркевич: маємо те, що маємо.

Звісно, завжди є план Б чи В. Там вже дивишся за ходом матчу. Але так завжди буває. Наперед готуєшся до деяких варіантів розвитку подій, ніколи не виходиш на матч тільки з одним планом. Ми зняли одного центрального захисника, почали грати в два центральних. Вийшли на заміну ті атакувальні гравці, які у нас є. І був один момент, коли прострілював Булеза. На жаль, з трьох гравців, які були у воротарському майданчику, ніхто не замкнув. Але напруга була до останнього.

В атаці допустили багато браку. При виході з оборони в атаку був брак теж. Ми не хотіли грати довгими передачами, хотіли виходити низовим пасом, але з цим більш-менш впорався тільки Рогозинський. Це те, що не сподобалося.

Воробчак вилетів надовго, на нього не розраховуємо. Горін теж не зміг нам допомогти, Колесник теж. Це гравці, які через травми не змогли ні підсилити гру з лави запасних, ні вийти в основі. В заявці був 21 гравець, з яких троє – воротарі. Але такі проблеми – не тільки в “Миная”, а й в інших команд. Однак не хочу казати чогось поганого про гравців. Всі стараються, працюють. Головне зараз – відновитися до наступного матчу", — наводить слова Шарана офіційний сайт Миная.

Нагадаємо, раніше Володимир Шаран розповідав, що невідомі пропонували гравцям Минаю гроші за поразку. Дзвінки були напередодні матчу проти Шахтаря, а тепер й перед Дніпром-1.