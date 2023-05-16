Україна

Сергій Кравченко поділився своїми думками після гри з Колосом.

Асистент головного тренера Олександрії Руслана Ротаня Сергій Кравченко прокоментував перемогу своєї команди у матчі 26 туру УПЛ проти Колоса (2:0).

"Дуже важлива перемога. Хлопці молодці — після такої важкої гри з Дніпром-1 нашим завданням було налаштувати так, щоб вони були емоційно готові до матчу з Колосом. Вони впоралися і дуже добре виглядали.

Вважаю, що перший тайм провели дуже добре, другий — гірше, але був тиск від результату, розуміли, що це матч за 6 очок з конкурентом. Намагалися грати, але не так яскраво, як у першому таймі.

В кожному матчі намагаємося грати активно з перших хвилин, пресингувати, здійснювати тиск на суперника. У цій грі це вдалося, і ми забили дуже добрі два голи.

Роль виконувача обов’язки головного тренера? Комунікація проходила нормально, почувався добре. Комунікація відбувалася через Євгена Греся, він підказував. Руслан Ротань був на зв’язку з ним, а Євген Анатолійович підходив до мене.

Руслан Петрович нам потрібен на лавці. Я думаю, що йому дадуть більше, ніж одну гру дискваліфікації, тому на тренерській лавці так і буде. Подивимося, який склад буде на гру з Динамо. Теж дуже важливий матч. Всі матчі важливі, але Динамо — це Динамо. Буде дуже цікавий матч. Треба відновитися та готуватися", - наводить слова Кравченка прес-служба Колоса.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Колос — Олександрія.