Україна

Ярослав Вишняк поділився своїми думками після гри з Олександрією.

Головний тренер Колоса Ярослав Вишняк прокоментував поразку своєї команди у матчі 26 туру УПЛ проти Олександрії (0:2).

"Я вважаю, що два швидких голи, звичайно, вплинули на гру. Довго ми не могли відійти від них. Скажімо так, ми провалили початок зустрічі. А потім уже створювали напівмоменти, але не могли їх реалізувати.

Я вважаю, що заслужена поразка. Вітаю Олександрію з перемогою. Не виглядали ми командою, яка прагне та спроможна перемогти.

Але нічого страшного, ми йдемо далі, попереду — чотири заключні тури. Будемо старатися набрати максимум залікових балів", - наводить слова Вишняка прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Колос — Олександрія.