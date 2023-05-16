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Наставник дніпрян поділився своїми думками після гри з Минаєм.

Головний тренер Дніпра-1 Олександр Кучер прокоментував перемогу своєї команди у матчі 26 туру УПЛ проти Миная (1:0).

"Звичайно, ми очікували важкого матчу, знали, що суперник буде гарно оборонятися і діяти агресивно. До цього всього ми готувалися, і дивилися їх ігри і проти Шахтаря, і проти Ворскли та розуміли, що і нас все це теж чекає – гострі контратаки і небезпечні розіграші стандартних положень.

Не думаю, що минулий матч особливо ускладнював нашу підготвку, просто випали гравці, є і травмовані. А так, хлопці у нас вже перше коло грати по такому графіку – через два дні на третій, або через три дні на четвертий. Так що у цьому ніякої проблеми не бачу. Треба втягуватися і грати в такому руслі, щоб далі так і було.

Зворотня заміна Підлепенця? Це було моє рішення. Він вийшов і одразу втратив м’яч, а в таких іграх треба виходити більш агресивніше. Десь він не увійшов в гру. Хоча у таку гру в принципі важко увійти, тому що і напруження таке сильне, і рахунок був 0:0, тому було дуже важко. Він не увійшов в гру, тому я і вирішив його замінити", - наводить слова Кучера прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Минай — Дніпро-1.