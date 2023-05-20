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Нападник киян — про матч проти Олександрії.

Нападник Динамо Владислав Кабаєв прокоментував розгромну перемогу своєї команди в матчі проти Олександрії.

"Перемога далась легко? Простих перемог ніколи не буває. Добре, що забили м'яч чи не з першого моменту. Але я не скажу, що перемога легка. Це якщо людина не дивилася матч і подивиться тільки на табло, то може так сказати. Олександрія дуже сильно змінила малюнок гри, якщо порівняти з тим, як вона грала півроку-рік тому. Там дуже багато молодих футболістів, видно малюнок гри. Загалом, великий плюс їм за це. Але ми приїхали сюди за перемогою і її здобули.

Чи допоміг команді швидкий гол? Думаю, так. Будь-якій команді допоможе швидкий гол, ти себе комфортніше відчуваєш психологічно, у тебе з'являються нові сили. Можливо, забивши перший і другий м'яч, ми трошки розслабилися, але нічого страшного, навіть під час тривоги ми були впевнені, що можемо забити ще.

Погода змінювалася, чесно кажучи, дуже сильно. То спека, то дощ... Спочатку так, був дощ, але поле було дуже високої якості. Було дуже тяжко бігати, таке враження, що я набрав пару кілограм. А так все було добре — це і не сніг, і не якесь болото. Все супер.

Задачі команди? Скажу банально: Динамо має вигравати у кожному матчі. Так було, є і буде. Тож в останніх трьох матчах треба зробити саме це", — наводить слова Кабаєва офіційний сайт киян.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Луческу частково повернувся до обов'язків головного тренера Динамо.