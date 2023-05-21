Україна

Наставник закарпатського клубу поділився своїми думками після гри з Чорноморцем.

Головний тренер Минаю Володимир Шаран прокоментував перемогу своєї команди у матчі 27 туру УПЛ проти Чорноморця (1:0).

"Прекрасна погода, прекрасний стадіон. Спека вразила нас і було важко рухатись. Вважаю, що ми правильно побудували ігрову схему, тому що суперник знаходиться у чудовій формі. Дуже добре зіграв проти Динамо. Переміг. В кінцівці матчу суперник кинув у бій всіх нападників. Дуже вдячний хлопцям та воротарю Олександру Бандурі, який провів найкращий матч у цьому році.

Найважчим сьогодні для нас був вихід з оборони в атаку. Робили багато помилок. Акцентували гру на захисті, тому що у суперника дуже швидкі гравці. Звичайно, пресинг був серйозний і важко було переходити в атаку. І, звичайно, важкими були останні хвилини, коли суперник тиснув.

Кравчук просив заміну, Мельник, але на заміні залишались невисокі гравці. Після виходу Войтиховського та Гладкого у нас залишалась перевага у верхових дуелях, проте суперник також почав створювати моменти.

Читали новини, знаємо, що напередодні через обстріл росіян в Одесі загинули люди. Хочеться, щоб в Одесі та всій Україні настав мир", - наводить слова Шарана прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Чорноморець — Минай.