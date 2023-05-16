Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу української Прем'єр-ліги, що відбувся 15 травня 2023 року, 13:00.

Дніпро-1 у матчі 26 туру української Прем'єр-ліги у гостях здобув мінімальну перемогу над закарпатським Минаєм (1:0).

Єдиний і переможний гол був забитий на 79 хвилині зустрічі, а його автором став найкращий бомбардир клубу та чемпіонату – Артем Довбик.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Минай — Дніпро-1 в 26 турі української Прем'єр-ліги-2022/23:

Минай — Дніпро-1 0:1

Гол: Довбик, 79



Минай: Бандура — Нємчанінов, Ю. Кравчук, Чуєв (Гечев, 82) — Гончар (Дмитрук, 71), Петько (Шишка, 82), Вітенчук (Коломоєць, 87), Булеза — Рогозинський (Байдал, 87), Твердохліб — Вишневський.



Дніпро-1: Рибак — Є. Пасіч (Матарріта, 81), Сарапій, Сваток, Адамюк — Бабенко — Танчик (Підлепенець, 63, Хайнер, 72), Піхальонок (Когут, 81), Бланко (Рубчинський, 63), Пеглоу — Довбик.



Попередження: Петько, Гончар — Бланко, Рибак.