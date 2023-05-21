Україна

Хавбек криворіжан поділився своїми думками після гри з Ворсклою.

Півзахисник Кривбасу Дмитро Хомченовський прокоментував поразку своєї команди у матчі 27 туру УПЛ проти Ворскли (0:1).

"Дуже розчаровані, що програли, адже, вважаємо, що контролювали цей матч. Вже другий чи третій тур ми пропускаємо гол на початку другого тайму… Мабуть, не вистачає концентрації. У наступних матчах будемо це виправляти.

Мало ударів по воротам суперника? Не зовсім згоден. Ми бʼємо… Зі сторони легко сказати, бий та мʼяч буде у воротах. Розумію, що з трибуни вам краще видно. У грі ж не все так просто: не завжди пробиваєш, коли хочеш, адже іноді краще віддати передачу. Все ж таки, чому бʼємо не так часто, можливо, трохи не вистачає індивідуальної майстерності.

Знаємо, що залишилось три матчі. У останніх турах зіграємо на максимумі та будемо налаштовуватись на три перемоги", - наводить слова Хомченовського прес-служба клубу.

Свій наступний матч Кривбас проведе проти Металіста. Гра відбудеться 25 травня о 15:00 за київським часом.