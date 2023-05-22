Україна

Найкращий асистент в історії дніпровського клубу.

В матчі 27-го туру УПЛ Дніпро-1 — Колос (2:1) Олександр Піхальонок зробив свою 22-гу результативну передачу в складі дніпрян в усіх офіційних турнірах (20 – УПЛ, 1 – Кубок України, 1 – єврокубки), що стало новим клубним рекордом. Про це повідомляє офіційний сайт "спортклубівців".

Олександр на один асист випередив Сергія Кравченка. Трійку лідерів з 20-ма гольовими передачами замикає Ігор Когут.

Нагадаємо, на Football.ua доступне відео голів та огляд матчу чемпіонату України між Дніпром-1 та Колосом.