Україна

Футболіст отримав непотрібне попередження в матчі з Ворсклою.

В ці хвилини проходить матч 28-го туру УПЛ між Дніпром-1 та Ворсклою. На момент написання матеріалу полтавці перемагають 2:1.

На 52-ій хвилині капітан дніпрян Олександр Сваток отримав жовту картку за розмови. Таким чином, футболіст пропустить головний матч сезону, який вирішить долю чемпіонства — проти донецького Шахтаря. Битва Дніпра-1 і Шахтаря відбудеться 28 травня.

Слідкувати за матчем можна в онлайн-трансляції на Football.ua.