Україна

Наставник команди з Ковалівки поділився своїми думками після гри з Динамо.

Головний тренер Колосу Ярослав Вишняк прокоментував поразку своєї команди у матчі 28 туру УПЛ проти Динамо (0:3).

"Я вважаю, що у плані створення моментів гра вийшла. Обидві команди намагалися атакувати та створювати моменти. Єдине що — забивати голи вийшло тільки у Динамо, а в нас, на жаль, ні. Звідси такий результат. Ми продемонстрували досить непогану гру, створили моменти, але не реалізували їх.

Неприємно програвати з таким результатом вдома, але поки що це все, на що ми здатні з командами з топ-5 УПЛ. Можемо певний час поборотися, створити супротив, але, на жаль, не можемо здобувати очки у таких іграх. Через низьку реалізацію своїх моментів", - наводить слова Вишняка прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Колос — Динамо.