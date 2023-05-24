Україна

Олександр Шовковський поділився своїми думками після гри з Колосом.

Виконувач обов'язків головного тренера київського Динамо Олександр Шовковський прокоментував перемогу своєї команди у матчі 28 туру УПЛ проти Колоса (3:0).

"По-перше, хочу привітати всіх уболівальників Динамо з перемогою і подякувати нашим захисникам за те, що взагалі є можливість проводити матчі української Прем’єр-Ліги, нашим воїнам, славним Героям, які боронять нашу країну. Ми бажаємо якнайскоріше здобути всіма нами омріяну перемогу, бажаємо, аби всі повернулися додому живими та здоровими. Це перше і головне, що хочеться сказати.

Друге, стосовно матчу – ми розуміли, що це буде зовсім інша гра у порівнянні з тією, яка була в минулому турі, готувалися до важкого матчу з командою, яка буде будувати свої захисні лави і діяти на контратаках. Щось вдалося, щось ні. Добре, що ми відіграли на нуль.

Я радий за Жору Бущана, який, нарешті, повернувся до основного складу. Це перша його гра у цьому році. Я дуже радий за Миколу Шапаренка, ми теж хотіли йому дати таку можливість, хоч він ще не готовий на всі сто відсотків. Ми хочемо, аби у нього був ще більший стимул працювати, готуватися і, можливо, вийти на свою кращу форму як раз до матчів національної збірної, аби він допоміг головній команді країни здобути важливі перемоги. Так само ми підтримуємо нашу молодь і дивимося в майбутнє.

Хочу додати, що сьогоднішній матч для мене особливий, тому що сьогодні день народження моєї матері. Я хочу її привітати з днем народження", - наводить слова Шовковського прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Колос — Динамо.