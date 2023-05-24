Україна

Кияни сильніші за підопічних Вишняка.

У 28-му турі УПЛ Колос в Ковалівці приймав київське Динамо, яке в минулому турі розгромно перемогло сусіда по турнірній таблиці Олександрію (5:1).

Переможний настрой кияни привезли у Ковалівку, здобувши впевнену перемогу над суперником. На 9-ій хвилині Перріс змусив Волинця помилитись, і голкіпер ковалівців під пресингом забив у власні ворота. 0:1.

В середині другого тайму смачно з дальньої дистанції приклався Андрієвський, змусивши Волинця капітулювати. 0:2.

А крапку в матчі поставив Волошин, замкнувши простріл Шапаренка. 0:3.

Динамо набирає 56 очок і залишається на четвертій сходинці. Колос восьмий, маючи в активі 33 бали.

Колос – Динамо 0:3

Голи: Волинець, (8, автогол), Андрієвський, 68, Волошин, 90+3.

Колос: Волинець — Ємець, Чоботенко, Чорноморець, Золотов — Богданов, Ільїн (Гусол, 78), Болбат (Криворучко, 65), Мякушко (Велетень, 72) — Оріховський, Безбородько (Попов, 72).

Динамо: Бущан — Тимчик, Дячук (Боль, 75), Сирота, Вівчаренко — Андрієвський (Шапаренко, 68), Шепелєв (Сидорчук, 59), Перріс — Буяльський — Кабаєв (Волошин, 59), Рамірес (Гармаш, 75).

Попередження: Оріховський, 87 — Перріс, 28, Вівчаренко, 90.