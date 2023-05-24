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Дивіться відео найкращих моментів матчу української Прем'єр-ліги, що відбувся 24 травня 2023 року, 13:00.

Київське Динамо у матчі 28 туру української Прем'єр-ліги у гостях впевнено обіграло Колос (3:0).

Перемогу команді Олександра Шовковського принесли забиті м'ячі у виконанні Андрієвського та Волошина. Ще один м'яч на рахунку Волинця, який відзначився автоголом.

Також зазначимо, що в цьому матчі вперше після тривалих перерв через травми повернулися Бущан та Шапаренко, причому Микола відзначився асистом.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Колос — Динамо в українській Прем'єр-лізі-2022/23:

Колос – Динамо 0:3

Голи: Волинець, (8, автогол), Андрієвський, 68, Волошин, 90+3.

Колос: Волинець — Ємець, Чоботенко, Чорноморець, Золотов — Богданов, Ільїн (Гусол, 78), Болбат (Криворучко, 65), Мякушко (Велетень, 72) — Оріховський, Безбородько (Попов, 72).

Динамо: Бущан — Тимчик, Дячук (Боль, 75), Сирота, Вівчаренко — Андрієвський (Шапаренко, 68), Шепелєв (Сидорчук, 59), Перріс — Буяльський — Кабаєв (Волошин, 59), Рамірес (Гармаш, 75).

Попередження: Оріховський, 87 — Перріс, 28, Вівчаренко, 90.