Україна

Хавбек збірної України може переїхати до Греції.

Півзахисник Дніпра-1 Олександр Піхальонок може змінити клуб у літнє трансферне вікно. Про це повідомляє newspao.gr.

За інформацією джерела, у послугах 26-річного українця зацікавлений Панатінаікос, у якому виступає колишній гравець київського Динамо Беньямін Вербич.

Восени 2022 року грецькому клубу пропонували послуги футболіста за 1,8 млн євро, але тоді була відмова. Наразі трансферна вартість гравця оцінюється у 3 млн євро.

Також зазначається, що завадити трансферу може потенційна зустріч команд у кваліфікації Ліги чемпіонів, якщо Дніпро-1 посяде друге місце в УПЛ.

Цього сезону Піхальонок провів 38 матчів, у яких забив вісім голів та віддав 14 результативних передач.