Україна

Більше чемпіонських титулів лише у київського Динамо.

Шахтар у матчі передостаннього 29 туру української Прем'єр-ліги розгромив Дніпро-1 (3:0) і став недосяжним для своїх конкурентів, ставши чемпіоном України.

За тур до закінчення сезону "гірники" набрали 72 очки, що на вісім більше, ніж у Дніпра-1 та Зорі.

Для донецького клубу це 14 чемпіонство в історії. Раніше команди ставала чемпіоном у 2002, 2005, 2006, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019 та 2020 роках.

Також зазначимо, що цей другий показник в історії чемпіонатів України. Більше чемпіонських титулів лише у київського Динамо — 16.