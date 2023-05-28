Україна

Наставник луганчан поділився своїми думками після гри з Олександрією.

Головний тренер луганської Зорі Патрік ван Леувен прокоментував перемогу своєї команди у матчі 29 туру УПЛ проти Олександрії (2:0).

"Добре розпочали поєдинок, забили одразу в першому таймі два голи. Хоча ми могли реалізовувати ще більше своїх моментів. Спробували трішки змінити тактику, дали більше ініціативи супернику і через контратаку діяли самі.

У нас сьогодні була третя гра за вісім днів, тому це хороший результат, адже такий календар вимотує, але гравці виступили на рівні. Я задоволений сьогоднішнім поєдинком. Виконали завдання мінімум.

Битва за друге місце в УПЛ? Ми втратили багато пунктів у першому колі сезону, тому зараз над нами висить таке хитке положення. Також у другому колі програли Кривбасу та Шахтарю. Остання гра вирішальна, і все те, що буде у наших силах ми будемо робити", - наводить слова ван Леувена прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Олександрія — Зоря.