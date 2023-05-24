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Дивіться відео найкращих моментів матчу української Прем'єр-ліги, що відбувся 24 травня 2023 року, 17:00.

Донецький Шахтар у важливому матчі 28 туру української Прем'єр-ліги в гостях впевнено обіграв луганську Зорю (3:0).

Перемогу команді Ігора Йовічевіча принесли забиті м'ячі у виконанні Судакова, Бондаренка та Келсі.

Також зазначимо, що з 49 хвилини команда Патріка ван Леувена грала у меншості після вилучення Снурніцина.

Завдяки цій перемозі, у наступному турі, який пройде найближчими вихідними, Шахтар може стати чемпіоном УПЛ.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Зоря — Шахтар в українській Прем'єр-лізі-2022/23:

Зоря — Шахтар 0:3

Голи: Судаков, 5, Бондаренко, 59, Келсі, 83



Зоря: Сапутін — Бутко, Імереков, Батагов, Снурніцин — Бражко (Дришлюк, 60), Шахов (Мишньов, 67) — Антюх (Сміян, 80), Булеца (Хахльов, 67), Вантух — Русин (Полегенько, 80).



Шахтар: Трубін — Конопля (Гочолеішвілі, 76), Бондар, Ракіцький (Джурасек, 84), Матвієнко — Степаненко — Зубков, Бондаренко, Судаков (Назарина, 75), Криськів (Топалов, 76) — Сікан (Келсі, 80).



Попередження: Шахов, Бражко



На 49-й хвилині був вилучений Ігор Снурніцин (Зоря) (неспортивна поведінка).