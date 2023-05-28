Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу української Прем'єр-ліги, що відбувся 28 травня 2023 року, 15:00.

Луганська Зоря у матчі передостаннього 29 туру української Прем'єр-ліги в гостях розібралася з Олександрією (2:0).

Перемогу команді Патріка ван Леувена принесли голи у виконанні Назарія Русина та Сергія Булеци.

Завдяки цій перемозі Зоря зрівнялася з Дніпром-1 за набраними очками у турнірній таблиці у битві за друге місце.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Олександрія — Зоря в украхнській Прем'єр-лізі-2022/23:

Олександрія - Зоря 0:2

Голи: Русин, 9, Булеца, 24.

Олександрія: Шевченко — Копина, Логінов, Бабогло, Скорко (Кобзар, 76) — Рибалка (Мустафаєв, 46), Ковалець, Сігеєв — Шулянський (Матюшенко, 89), Мірошниченко, Кулаков (Кожушко, 67).

Зоря: Сапугін — Вантух, Батагов, Імереков, Бутко — Шахов, Бражко (Сміян, 90+4) — Мишньов (Хахльов, 64), Булеца (Погорілий, 74), Русин (Полегенько, 73) — Антюх (Дришлюк, 64).

Попередження: Мірошниченко, Скорко.