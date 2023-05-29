Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу української Прем'єр-ліги, що відбувся 29 травня 2023 року, 15:00.

Ворскла в рамках поєдинку чемпіонату України приймала на своєму полі Колос та здобула перемогу з рахунком — 2:0.

Цей результат дозволив полтавській команді зберегти шанси на потрапляння у єврокубкову зону за підсумками цього сезону.

Пропонуємо вашій увазі огляд матчу:

Ворскла — Колос 2:0

Голи: Феліпе, 75, Скляр, 87



Ворскла: Ісенко — Пердута, Чеснаков (Рамірес, 90), Кравець, Бацула — Павлюк, Челядін (Феліпе, 67) — Кане (Юрченко, 67), Скляр (Кулаковський, 90), Сефері (Крупський, 88) — Степанюк.



Колос: Волинець — Золотов, Чоботенко, Чорноморець, Ємець (Зозуля, 84) — Богданов (Лисенко, 85), Мілько — Кравченко, Велетень (Болбат, 67), Мякушко (Ільїн, 57) — Безбородько (Попов, 67).



Попередження: Степанюк