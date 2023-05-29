Україна

Новачок УПЛ вже почав посилювати склад.

Полісся за підсумками цього сезону гарантувало собі вихід в елітний дивізіон чемпіонату України та вже почало працювати над підсиленням складу.

Як повідомляє офіційний сайт житомирського клуба, новачком команд став призер Кубка африканських націй Чіджоке Аніагбосо.

"19-річний голкіпер — бронзовий призер Кубка африканських націй 2023 U-20. Воротар провів усі 6 поєдинків на турнірі в основному складі.

Гравець має досвід викликів до національної збірної Нігерії. Нині представляє свою країну на Чемпіонату світу U-20", — представляє свого новачка Полісся.

Нагадаємо. раніше повідомлялось, що нападник житомирян Будківський став найкращим бомбардиром Першої ліги.