Україна

Це другий результат в історії УПЛ.

У 30-му турі УПЛ-2022/2023 Львів поступився Колосу з рахунком 0:1. Єдиний гол в матчі на рахунку Велетня. Навіть попри видалення у суперника, Львів все одно не зумів зачепитись навіть за один бал.

Заздалегідь було відомо, що Львів не має жодного шансу на збереження місця в еліті. А після поразки від Колоса команда Анатолія Безсмертного увійшла в історію зі знаком "мінус".

Для галичан ця поразка стала 13-ою поспіль, і це другий результат в історії чемпіонату України. А безгольова серія "синьо-золотистих левів" розвинулася на 675 хвилин.

Гіршу статистику має лише тернопільська Нива, яка програла 16 матчів поспіль в елітному дивізіоні.

Раніше повідомлялось, що після завершення сезону 2022/2023 Львів припинить своє існування.