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Ворскляни зуміли здобути потрібний результат.

Головний тренер Ворскли Віктор Скрипник прокоментував перемогу над Шахтарем (2:1) в останньому турі УПЛ 2022-2023. Нагадаємо, полтавці пробились у кваліфікацію Ліги конференцій.

"Сьогодні поставили все на кін, але Шахтар є Шахтар. Ці хлопці не випадково стали чемпіонами. Видно, що команда дуже якісна, навіть без збірників. Будь-який гравець Шахтаря, який вийшов на поле, у будь-якій іншій команді УПЛ був би основним. Це я даю 100%. Дуже раді, що посіли п’яте місце, про яке могли лише мріяти навіть на початку другого кола, коли програли стиковий матч. Але хлопці потім себе знайшли, ми стабілізувалися. І ось ці ігри, що були проти Дніпра-1, проти Колоса, коли ти можеш страждати, але грати, забивати, терпіти, – це ми і робили. І сьогодні підійшли до цієї гри з таким настроєм, що хотіли просто виграти, бо без перемоги нам не було б про що і мріяти. І ми це зробили! Тому я вітаю команду, хлопців і всіх наших уболівальників.

Коли ти виграєш, то байдуже, які там у нас були помилки. Щодо останніх хвилин, то, напевно, червона картка зіграла особливу роль. Ті хлопці, які залишилися на полі, боялися зробити останню помилку чи бігти вперед, щоб потім не добігти назад, це завжди сидить у голові. Ми терпіли та шукали свої шанси попереду. Те, що зробили й що не зробили... Наша мета була сьогодні – виграти й дочекатися результатів паралельних матчів. Ми це зробили й ми дуже раді", — цитує фахівця офіційний сайт Шахтаря.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Ворскла — Шахтар у 30 турі української Прем'єр-ліги-2022/23.