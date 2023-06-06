Україна

Команда відпочиватиме майже 3 тижні.

Кривбас на своєму офіційному сайті повідомляє, що одразу після останньої календарної гри УПЛ проти Дніпра-1 команда пішла у відпустку, яка триватиме до 20-22 червня. Після відпустки команда збереться знову у Кривому Розі, аби розпочати підготовку до нового сезону.

Планується проведення двох підготовчих зборів напередодні старту нового чемпіонату. Спочатку підопічні Юрія Вернидуба займатимуться на своїй базі у Кривому Розі, а на початку липня відправляться на Закарпаття, де проходитимуть підготовку два тижні.

Старт сезону УПЛ-2023/2024 запланований на кінець липня.

Раніше повідомлялось, що Кривбас — найбільш вертикальна команда, Олександрія — найбільш горизонтальна.