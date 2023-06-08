Україна

Команда із Житомира продовжує посилювати склад перед дебютом в УПЛ.

Полісся на своєму офіційному сайті оголосило про підписання контракту із центральним захисником Колоса Сергієм Чоботенком.

Угода з 26-річним українцем розрахована на три роки. Він дістався клубу з Житомира безкоштовно, бо в нього закінчувався контракт із Колосом цього літа.

"Ми раді вітати в команді Сергія Чоботенка. Це водночас і досвідчений футболіст, але в той же час ми вважаємо, що він ще не досяг піку своєї кар’єри. Ми щиро віримо, що саме у футбольному клубі Полісся він стане повноцінним гравцем національної збірної України. Це дуже якісний центральний захисник, а вони сьогодні є дефіцитом, як в Україні, так і за кордоном. Сергій приєднався до команди на три роки", — сказав генеральний директор ФК Полісся Володимир Загурський.

Цього сезону Чоботенко провів 26 матчів, у яких забив два м'ячі та віддав одну гольову передачу.