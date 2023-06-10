Дивіться відео найкращих моментів першого перехідного матчу УПЛ, що відбувся 10 червня 2023 року, 17:00.
Металург Запоріжжя — Верес, НК Верес
10 червня 2023, 23:17
Запорізький Металург у першому перехідному матчі плей-оф української Прем'єр-ліги здобув мінімальну перемогу над рівненським Вересом (1:0).
Перемогу команді Володимира Микитіна приніс єдиний результативний удар у виконанні Валерія Сада.
При цьому зазначимо, що з п'ятої хвилини команда Юрія Вірта грала у меншості після вилучення Семена Вовченка.
До вашої уваги відео кращих моментів матчу Металург Запоріжжя — Верес у матчі плей-оф за місце в УПЛ:
Металург Запоріжжя — Верес 1:0
Гол: Сад, 28.
Металург: Байда — Польовий, Векляк, Басов, Сокол — Шалфєєв, Крапивний, Сейтхалілов (Палюх, 75) — Білоцерковець (Могильний, 78), Сидоров, Сад (Сніжко, 75).
Верес: Когут — Гагун, Вовченко, Маткобожик, Балан — Кучеров, Кльоц (Лебеденко, 51) — Пасіч, С. Шарай (В. Шарай, 79), Блізніченко — Гайдучик (Шестаков, 64).
Попередження: Шалфєєв, Сад — Маткобожик, Блізніченко.
Вилучення: Вовченко, 5 (пряма червона картка).