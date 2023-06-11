Україна

Вболівальники обирали з-поміж п’яти гравців, які набрали найбільше голосів у післяматчевих опитуваннях.

Нападник київського Динамо Владислав Ванат був визнаний найкращим гравцем "біло-синіх" за підсумками травня та червня. Про це повідомляє прес-служба клубу.

За цей час команда Мірчі Луческу провела сім поєдинків в українській Прем'єр-лізі, здобувши п'ять перемог, один раз зігравши внічию та один раз програвши.

За підсумками голосування, в якому взяли участь понад 3,5 тисячі вболівальників, Ванат набрав 49% голосів і випередив Георгія Бущана (17%), Олександра Андрієвського (14%), Еріка Раміреса (11%) та Віталія Буяльського (9%).

Додамо, що три матчі із семи Ванат пропустив через дискваліфікацію. До цього у чотирьох зустрічах Владислав забив три м'ячі та віддав одну гольову передачу.

Раніше Ванат поділився своїми емоціями після виклику до збірної України на найближчі матчі у червні.