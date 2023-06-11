Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Владислав Ванат поділився враженнями від перебування в національній команді.

Нападник збірної України Владислав Ванат прокоментував свій виклик до національної команди, а також роботу під керівництвом Сергія Реброва.

"Я почуваюся добре, поступово втягуємося в режим. Зараз намагаємося зрозуміти всі вимоги нового тренерського штабу. А от чого він хоче — це секрет.

Я дуже очікував на виклик до збірної й радий, що мої очікування справдилися. Хлопці чудово мене прийняли, у команді взагалі панує хороша атмосфера. Ми повністю занурені в тренувальний процес, але наразі конкретних настанов для мене від Сергія Станіславовича ще не було. Напевно, пізніше познайомимося ближче.

Я пам'ятаю Динамо часів Реброва. Ми тоді подавали гравцям м'ячі. А зараз він мій головний тренер, і це дуже приємно.

Нашим найближчим опонентом буде Німеччина. Це дуже хорошаа команда, одна з найкращих у світі. Цікаво буде зіграти з нею й подивитися на її сьогоднішній рівень. Потім будуть уже поєдинки відбору Євро-2024 з Північною Македонією та Мальтою. У них потрібно викладатися по максимуму й вигравати", - наводить слова Ваната прес-служба УАФ.

Нагадаємо, матч Німеччина – Україна відбудеться у понеділок, 12 червня, о 19:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.