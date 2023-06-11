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Думка гравця молодіжки перед Євро-2023.

Форвард молодіжної збірної України Богдан В'юнник поділився своїми враженнями від збору й очікуваннями від майбутнього чемпіонату Європи.

"Коли приїжджаєш до збірної, це незабутні враження. У нас є характер, ми граємо не гірше, ніж суперники, деякі футболісти яких коштують по 100 мільйонів. Раніше грав проти іспанців, знаю багатьох хлопців. Хорватія та Румунія нічим не гірші, тож готуватимемося до матчів, як до фіналу", - цитує гравця офіційний сайт УАФ.

Нагадаємо, Євро-2023 пройде з 21 червня по 8 липня у Грузії та Румунії. На груповому етапі українці зіграють із Румунією, Іспанією та Хорватією.

У вівторок, 13 червня, Україна проведе спаринг проти Кувейту, який розпочнеться о 19:00 за київським часом. Потім буде матч проти Ірландії – 16 червня о 19:00.