Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Коуч розповів про кадрову ситуацію.

Головний тренер збірної Німеччини Ганс-Дітер Флік поспілкувався з журналістами напередодні товариського матчу з Україною.

"Завтра ми зустрінемося з командою, країна якої перебуває в дуже складній ситуації. Ми з нетерпінням чекаємо на поєдинок, адже наш суперник вміє грати в хороший футбол. Ми хочемо допомогти кожному побачити привабливий матч.

З Україною точно не зіграють Ілкай Гюндоган та Робін Госенс, які прибудуть до нашого табору тільки 14 червня. Також під питанням участь Тімо Вернера. За ним ми спостерігаємо щодня", — цитує Фліка УАФ з посиланням на сайт Німецького футбольного союзу.

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