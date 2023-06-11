Коуч розповів про кадрову ситуацію.
Ганс-Дітер Флік, Фото dfb.de
11 червня 2023, 19:02
Головний тренер збірної Німеччини Ганс-Дітер Флік поспілкувався з журналістами напередодні товариського матчу з Україною.
"Завтра ми зустрінемося з командою, країна якої перебуває в дуже складній ситуації. Ми з нетерпінням чекаємо на поєдинок, адже наш суперник вміє грати в хороший футбол. Ми хочемо допомогти кожному побачити привабливий матч.
З Україною точно не зіграють Ілкай Гюндоган та Робін Госенс, які прибудуть до нашого табору тільки 14 червня. Також під питанням участь Тімо Вернера. За ним ми спостерігаємо щодня", — цитує Фліка УАФ з посиланням на сайт Німецького футбольного союзу.
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