Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Думки тренера збірної України перед матчем з Німеччиною.

Головний тренер збірної України Сергій Ребров поспілкувався з журналістами на пресконференції перед товариським матчем з Німеччиною.

"Насамперед дуже важливо підготуватися до офіційних поєдинків. Для України в будь-якій грі стоїть питання результату. Але ми не маємо багато часу, тож будемо розглядати цю зустріч як підготовку до офіційних матчів.

Передусім я хочу подякувати Німеччині — одній із країн, які найбільше допомагають Україні під час війни. Для нас велика честь бути тут і проводити ювілейний матч. Футбол дає людям у нашій країні емоції, які ми дещо втратили, споглядаючи новини, те, що відбувається на війні. Я сказав гравцям, що ми повинні дати емоції нашим людям, щоб підтримати їх, повинні показати наш характер на полі. Ця гра не є офіційною, але дуже важливо показати наш характер. Так само важливо показати, що ми тут, що Україна живе й грає у футбол.

Ми всі віримо в те, що зможемо кваліфікуватися на Євро-2024. Ми маємо дуже важку групу, ми вже розпочали виступ у ній. Знову ж таки, важливо, що ми представляємо Україну в Європі. Дуже важливо концентруватися на кожному матчі, намагатися в кожній грі брати очки, рухатися крок за кроком", — цитує тренера офіційний сайт УАФ.

Нагадаємо, матч проти Німеччини збірна України проведе 12 червня в Бремені на Везерштадіоні. Це буде благодійний товариський поєдинок, який стане 1000-м в історії бундестіму (початок — о 19.00 за київським часом).

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