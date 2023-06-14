Україна

Рівненський клуб підтвердив відставку фахівця.

Головний тренер Вереса Юрій Вірт після матчу із запорізьким Металургом оголосив про свій відхід з рівненського клубу.

"Я йду з команди. В мене була розмова з президентом. Буду відкритим, тиждень тому він сказав, що весь клуб проти мене. Тому я не маю ніякого права залишатися, йду з команди.

Важко говорити зараз, чесно кажучи. Є люди, які просто засунули ніж в спину і тримали його до сьогоднішнього дня. Я це не міг цього зрозуміти, бо пройшов дуже важкий шлях.

Десь вболівальники кинули пост, що чотири роки тому я прийняв команду. Сьогодні я залишаю її, але не прощаюся, просто говорю до побачення", - сказав Вірт на післяматчевій прес-конференції.

Зазначимо, що у матчі-відповіді плей-оф за місце в УПЛ Верес розгромив Металург (6:1) та зберіг прописку в елітному дивізіоні чемпіонату України.

Нагадаємо, Вірт очолював Верес із червня 2019 року. Під його керівництвом Верес провів 111 поєдинків, у яких здобув 54 перемоги та 21 раз зіграв внічию при 36 поразках. Різниця забитих та пропущених м‘ячів — 168:122.