Україна

Верес розтрощив Металург Запоріжжя та залишився в УПЛ

Колектив Юрія Вірта скористався помилками суперників у першому таймі та власною перевагою за кількістю гравців на полі починаючи з 34 хвилини.

Верес — МФК Металург, фото УПЛ

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Верес — МФК Металург 6:1 (перший матч — 0:1)

Голи: Крапивний, 16 (авт.), Балан, 23, 66, Гагун, 28, Пасіч, 82, Гайдучик, 90 — Могильний, 90+1



Верес: Когут — Балан, Маткобожик, Хондак (Шух, 78), Гагун — Лебеденко — Блізніченко (В. Шарай, 77), С. Шарай (Годя, 70), Кучеров, Г. Пасіч (Поворознюк, 88) — Шестаков (Гайдучик, 70).



МФК Металург: Байда — Сокол, Векляк (Палюх, 64), Басов (Піддубний, 83), Польовий (Дворовенко, 75) — Шалфєєв, Крапивний, Сейтхалілов (Могильний, 46) — Сад (Сніжко, 75) — Білоцерковець, Сидоров.



Попередження: Шестаков, Пасіч — Сокол, Сейтхалілов, Крапивний.



На 34-й хвилині був вилучений Богдан Сокол (МФК Металург) (грубе порушення).