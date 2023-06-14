Україна

Наставник запорізької команди поділився своїми думками після гри з Вересом.

Головний тренер запорізького Металурга Володимир Микитін прокоментував розгромну поразку своєї команди у матчі-відповіді плей-оф за місце в УПЛ проти Вереса (1:6).

"Розуміли, що в Рівному нам буде важко. Сьогодні ми відчули рівень УПЛ. Це для нас хороший досвід. Дякую хлопцям, керівництву клубу, вболівальникам. На жаль, вони, як і команда, зараз перебувають не в Запоріжжі. Тим не менше, ми зробили неможливе в цьому сезоні.

Сьогодні футболісти виходили на поле вже героями. Так, будемо аналізувати цю гру. Хоча, я вже розумію причини. Пізніше ми про це поговоримо з командою.

Швидкі пропущені м'ячі? Деякі футболісти злякалися. Натиск суперника був неймовірний. Правий фланг наш дуже погано зіграв. Це рівень УПЛ. Тут не буває просто. Ти повинен вміти витримувати натиск суперника. Ми зробили все можливе і, навіть більше.

Перед сезоном ми ставили завдання — сьоме місце. Але ми потрапили в чемпіонську групу Першої ліги і потім в зону перехідних матчів! Звісно, ми розчаровані цим результатом. Але в нас — все попереду", - наводить слова Микитіна прес-служба Вереса.

Раніше повідомлялося, що Верес відправив у відставку головного тренера команди Юрія Вірта, незважаючи на збереження прописки в УПЛ.