Україна

Амбітні цілі керівництва рівненського клубу.

Новоспечений головний тренер Вереса Сергій Лавриненко поспілкувався з клубними ЗМІ. Фахівець розповів, які задачі перед ним ставить керівництво клубу.

"Емоції — переповнюють. Розумію, де я опинився. Наскільки високий рівень клубу. Але я готовий працювати і приносити користь.

Я дуже рано виїхав з Кропивницького. О четвертій ранку. Щоб бути присутнім на наглядовій раді у Рівному. Вперше був на такому заході.

Завдання зараз — втримати високу планку, яку встановив Юрій Вірт та його тренерський штаб. Розумію вболівальників. Мені буде вдвічі важче, бо люди постійно порівнюватимуть мене і попереднього тренера. Мені потрібно працювати ще краще. Сподіваюся, все вдасться.

Нам потрібне підсилення. Є домовленість з футболістами. Але рішення буде за керівництвом клубу. Шлях між запрошенням і підписанням довгий. Але якщо зможемо підписати бажаних футболістів — ми точно станемо сильнішими.

Звісно, хочеться бачити атакувальний стиль гри команди. Але все залежатиме від складу команди. Треба захист підсилювати. Бо команда багато пропускала після простих помилок.

Перший сезон — ми повинні бути у топдесятці. А ми знаємо, що багато команд ставлять дуже амбітні цілі на сезон. Конкуренція буде ще вища", — цитує наставника офіційний сайт клубу.

На посаді наставника Вереса Лавриненко змінить Юрія Вірта, який після перемоги над Металургом Запоріжжя оголосив про відставку.