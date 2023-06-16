Ліга націй

Італійський захисник поділився своїми думками після гри з Іспанією.

Захисник збірної Італії Леонардо Бонуччі прокоментував поразку своєї команди у півфінальному матчі Ліги націй проти Іспанії (1:2).

"Я б не сказав, що ми почали дуже погано. Іспанія — хороша команда, але, якщо не брати до уваги чудового сейву Доннарумми, вони мало що створили.

Ми хотіли зіграти у фіналі, але я не так негативно ставлюся до гри. У матчі з Іспанією бувають моменти, коли доводиться страждати, коли не можна зосередитись на гарному футболі, і вони максимально використали це.

Я не знаю, що сталося. Це правда, що Іспанія притиснула нас до своєї половини, і ми щосили намагалися контратакувати. У першому таймі нам вдавалося це робити. Однак після перерви у нас було більше труднощів, і ми не створили стільки моментів", — наводить слова Бонуччі Football-Italia.

У матчі за третє місце Ліги націй Італія зустрінеться із національною командою Нідерландів. Гра відбудеться у неділю, 18 червня.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Іспанія – Італія.