Україна

Олег Протасов висловився щодо арешту президента УАФ.

Віцепрезидент УАФ Олег Протасов прокоментував арешт Андрія Павелка. Нагадаємо, суддя ухвалила рішення змінити запобіжний захід на утримання функціонера під вартою терміном на 60 діб.

"Сьогодні ми всі стали свідками абсолютного беззаконня! Суд у Львові, який узагалі безпідставно розглядав клопотання слідчих про зміну запобіжного заходу, ухвалив рішення про безальтернативний арешт керівника Української асоціації футболу Андрія Павелка.

Це відбулося після того, як у Києві, очевидно, розуміючи цілковито замовний характер цього переслідування, жоден суддя не пішов на такий злочин. Рішення про арешт негайно буде оскаржене.

Мені, чесно, важко добрати слів, щоб прокоментувати те, що відбувається. Та сама суддя буде приймати рішення й щодо генерального секретаря УАФ Юрія Запісоцького.

У країні — війна. Наші воїни віддають свої життя в боротьбі за незалежність України, захищаючи наші демократичні цінності. І водночас у нашому тилу продовжують процвітати незаконні методи тиску, замовне переслідування, ручний режим керування суддями.

Зараз я особисто звертаюся до Президента України Володимира Зеленського! Я прошу Вашого втручання у ситуацію, бо ви, як ніхто, обізнані із роботою УАФ на чолі з Андрієм Павелком. Ви, як ніхто, розумієте, чому проросійське лобі прагнуло завадити Україні мати власне представництво в УЄФА. Ви також, упевнений, розумієте, що справа, в якій зараз відбувається суто замовна розправа над керівником українського футболу, була раніше вже розслідувана НАБУ, і жодні звинувачення не підтвердилися.

Й останнє. Я знаю, що росія програє цю розв'язану нею війну. І тоді всі її посіпаки, у тому числі й ті, хто вже кілька років поспіль намагається зруйнувати український футбол, будуть нести за це найсуворішу відповідальність", — написав Протасов у Фейсбук.

Нагадаємо, Павелка підозрюють у розкраданні коштів на будівництво заводу з виготовлення штучної трави для футбольних полів.