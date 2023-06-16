Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Підопічні Сергія Реброва вийдуть на поєдинок у синьому комплекті.

Сьогодні, 16 червня, відбудеться матч відбіркового циклу Євро-2024, у якому між собою зіграють збірні Північної Македонії та України.

Команда Сергія Реброва зіграє у виїзному синьому комплекті форми. Воротар виступить у салатовому светрі.

Збірна Північної Македонії зіграє у домашньому червоному комплекті формі, а воротар – у жовтому.

Раніше стала відома заявка збірної України на майбутній матч.

Нагадаємо, матч Північна Македонія – Україна відбудеться сьогодні, 16 червня, о 21:45 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.