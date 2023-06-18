Україна

Слова форварда після відпустки.

17 червня гравці футбольного клубу Полісся пройшли медичний огляд та провели перше тренування після відпустки по завершенню сезону 2022/2023.

"Вовки" вже розпочинають підготовку до початку сезону УПЛ і найближчим часом відбудуть на навчально-тренувальні збори.

Форвард клубу Пилип Будківський розповів, як проходитиме підготовка.

"Чесно — ще не встиг за усіма засумувати. Тому просто приїхали, привітались. Склалось враження, що три дні відпочили й знову зібрались. Емоції після завершення сезону були гарні. Трошки передихнули й повернулись.

Зараз будемо готуватись у гарному настрої, поїдемо на збори. Все буде по-новому, будемо готуватись вже не до Першої ліги, а до УПЛ. Тому, я думаю, що і настрій буде відповідним.

Відповідальність є завжди, бо ти виходиш на футбольне поле і відповідаєш за результат. Ми хочемо перемагати у кожній грі. Ми хочемо перемагати у кожній грі, ми робили це до цього і хочемо робити це далі. Тому — будемо виходити з більшою відповідальністю. Звісно, хочеться радувати вболівальників і, звісно, перемагати", — сказав нападник "вовків" в коментарі офіційному сайту клубу.

Нагадаємо, Будківський став найкращим бомбардиром Першої ліги.