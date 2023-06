Ель Пасо у черговому матчі регулярного чемпіонату USL, другого дивізіону США, поділив очки з Тампою-Бей. Матч закінчився із рахунком 1:1.

У стартовому складі Ель Пасо вкотре вийшов український півзахисник Денис Костишин, який на 63 хвилині результативним ударом з-за меж штрафного майданчика зрівняв рахунок у матчі. Через шість хвилин він залишив поле.

Denys Kostyshyn with the 𝙘𝙪𝙧𝙡𝙚𝙧! 💫@eplocomotivefc has tied it up! 🍿#ELPvTBR pic.twitter.com/jPiolXAaJF