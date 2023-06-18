Северная Америка

Українець відзначився черговою результативною дією у США.

Ель Пасо у черговому матчі регулярного чемпіонату USL, другого дивізіону США, поділив очки з Тампою-Бей. Матч закінчився із рахунком 1:1.

У стартовому складі Ель Пасо вкотре вийшов український півзахисник Денис Костишин, який на 63 хвилині результативним ударом з-за меж штрафного майданчика зрівняв рахунок у матчі. Через шість хвилин він залишив поле.

Нинішнього сезону Костишин провів 15 матчів, у яких забив чотири м'ячі та віддав дві результативні передачі.

Після 15 турів Ель Пасо очолює турнірну таблицю Західної конференції USL, випереджаючи Сакраменто на один бал.