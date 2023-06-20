Україна

Перші кадрові рішення під керівництвом нового головного тренера у рівненській команді.

Верес на своєму офіційному сайті оголосив про продовження контрактів чотирьох футболістів.

Воротар Вадим Ющищин, захисник Василь Курко та брати-півзахисники Владислав та Станіслав Шараї поставили свої підписи під новими контрактами, які розраховані до кінця наступного сезону.

На рахунку Ющищина чотири матчі та три пропущені м'ячі, а у Курка — 27 поєдинків минулого сезону.

Владислав Шарай провів 30 зустрічей, у яких забив три м'ячі та віддав чотири асисти. На рахунку Станіслава 26 матчів, один гол та один асист.

Також Верес оголосив, що чотири футболісти залишили рівненську команду.

Клуб УПЛ залишили захисники Микола Квасний та Олександр Маткобожик, а також хавбеки Олександр Лебеденко та Владислав Тишинінов (переможець народного відбору), контракт з яким було розірвано достроково за взаємною згодою сторін.

Квасний став гравцем Вереса минулого літа і з того часу провів п'ять поєдинків. На рахунку Лебеденка з літа 2022 року 30 зустрічей, один гол та один асист.

Маткобожик приєднався до команди із Рівного у лютому цього року. На його рахунку п'ять матчів та один гол. На рахунку Тишинінова один матч проти Львова, у якому він вийшов на заміну.

Нагадаємо, за підсумками минулого сезону Верес ледь не вилетів із УПЛ, але зберіг прописку у вищому дивізіоні, обігравши запорізький Металург у перехідних матчах.

Раніше новий головний тренер Вереса Сергій Лавриненко озвучив цілі на наступний сезон.