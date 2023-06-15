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Дивіться відео найкращих моментів перехідного матчу УПЛ, що відбувся 14 червня 2023 року, 13:00.

Рівненський Верес у рамках матчу-відповіді плей-оф за місце в українській Прем'єр-лізі наступного сезону розгромив запорізький Металург (6:1).

Перемогу команді Юрія Вірта принесли забиті м'ячі у виконанні Гагуна, Пасіча, Гайдучика та Балана, який оформив дубль. Автором автоголу став Кропивний. У запорожців єдиний м'яч забив Могильний.

У першому матчі було зафіксовано мінімальну перемогу Металурга, що означає, що Верес зберіг прописку в УПЛ, після чого відправив у відставку головного тренера Вірта.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Верес — Металург Запоріжжя у матчі плей-оф за місце в УПЛ:

Верес — МФК Металург 6:1 (перший матч — 0:1)

Голи: Крапивний, 16 (авт.), Балан, 23, 66, Гагун, 28, Пасіч, 82, Гайдучик, 90 — Могильний, 90+1.



Верес: Когут — Балан, Маткобожик, Хондак (Шух, 78), Гагун — Лебеденко — Блізніченко (В. Шарай, 77), С. Шарай (Годя, 70), Кучеров, Г. Пасіч (Поворознюк, 88) — Шестаков (Гайдучик, 70).



МФК Металург: Байда — Сокол, Векляк (Палюх, 64), Басов (Піддубний, 83), Польовий (Дворовенко, 75) — Шалфєєв, Крапивний, Сейтхалілов (Могильний, 46) — Сад (Сніжко, 75) — Білоцерковець, Сидоров.



Попередження: Шестаков, Пасіч — Сокол, Сейтхалілов, Крапивний.



На 34 хвилині був вилучений Богдан Сокол (МФК Металург) (грубе порушення).