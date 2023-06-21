Україна

За чутками ЗМІ, у послугах українця зацікавлені кілька клубів із європейських чемпіонатів.

Воротар донецького Шахтаря Анатолій Трубін може змінити клуб у літнє трансферне вікно. Про це повідомляє Sportitalia.

За інформацією джерела, у послугах 21-річного українця зацікавлені два клуби Серії А – Інтер та Удінезе, а також Ліверпуль із АПЛ.

"Трубін має ціль виступати в топовому чемпіонаті, і він вже абсолютно до неї готовий. Нині він має чотири роки досвіду, він грав у Лізі чемпіонів, виграв кілька титулів із Шахтарем і виступає за збірну України.

Цифри вже говорять про його рівень. Але ми віримо, що це мала частина того, на що буде здатний Анатолій у майбутньому. Це лише початок.

Інтерес з боку Удінезе та Інтера? Для продовження кар'єри ми розглядаємо топ-5 чемпіонатів Європи, зокрема Інтер та Удінезе. Безперечно, чемпіонат Італії високого рівня і він нам цікавий", — сказав агент Трубіна Юрій Данченко.

Раніше була інформація, що Трубін не бажає продовжувати контракт із Шахтарем, який розрахований до літа 2024 року.

Минулого сезону Трубін провів 38 поєдинків, з яких 14 на нуль при 40 пропущених м'ячах.