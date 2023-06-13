Україна

Український голкіпер може змінити клуб.

Воротар збірної України та донецького Шахтаря Анатолій Трубін може продовжити свою кар'єру у чемпіонаті Португалії. Про це повідомляє журналіст UOL Esporte Бруно Андраде.

За інформацією джерела, у послугах 21-річного українця зацікавлена Бенфіка.

Також у шорт-листі "орлів" знаходиться воротар Атлетіко Паранаенсе Бенто, проте перевага в українця, який має контракт до літа 2024 року, який він не хоче продовжувати.

Цього сезону Трубін провів 38 матчів, з яких 14 на нуль при 40 пропущених м'ячах.