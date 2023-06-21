Україна

Чергове оновлення цін для гравців української Прем'єр-ліги.

Відомий портал Transfermarkt оновив вартість всіх футболістів української Прем'єр-ліги за підсумками сезону-2022/23.

Найдорожчим гравцем УПЛ є воротар донецького Шахтаря Анатолій Трубін, ціна якого зросла з 18 мільйонів євро до 22.

На другому місці рейтингу захисник Шахтаря Микола Матвієнко (20 млн євро (+2 млн євро)), а трійку найкращих доповнює форвард Дніпра-1 Артем Довбик (15 млн євро (+4)).

Далі у топ-10 найдорожчих гравців УПЛ входять Георгій Судаков (Шахтар), Артем Бондаренко (Шахтар), Георгій Бущан (Динамо), Микола Шапаренко (Динамо), Віталій Буяльський (Динамо), Лассіна Траоре (Шахтар) та Валерій Бондар (Шахтар).

Раніше Transfermarkt представив поновлення цін для гравців англійської Прем'єр-ліги, де виступають кілька українських футболістів.