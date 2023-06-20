Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Анатолій Трубін підбив підсумки червневих поєдинків "синьо-жовтих".

Воротар збірної України Анатолій Трубін прокоментував перемогу національної команди у матчі відбору Євро-2024 проти Мальти (1:0).

"Після поразки від Англії було дуже важливо в цих двох іграх перемогти, що ми й зробили. Для нашої впевненості та наших цілей це дуже важливо. Будемо працювати, щоб у наступних турах з Англією та Італією також брати очки й розраховувати на прохід далі.

У матчі з Мальтою було трішки важко, тому що було дуже спекотно, пройшло лише два дні після зустрічі з Північною Македонією. Це також дається взнаки в негативному аспекті. Але ми змогли перебороти себе, тому що ти не маєш права думати, що тобі важко, коли вдягаєш футболку національної збірної. Потрібно викладатися по максимуму, що ми й зробили. Хотілося б забити більше й перемогти трохи впевненіше. Але 1:0 — також добрий рахунок, три очки в нас.

Тепер ми з хлопцями їдемо до Австрії, звідки летимо в Бухарест до розташування молодіжної збірної. Це важко. Я пам’ятаю такий графік лише одного разу, коли грав проти Шотландії. Потім за день була зустріч команди U-21 зі Словаччиною.

Звісно, що це дуже важко, і так не має бути, але всі ті хлопці, які хочуть їхати на молодіжне Євро з розташування національної команди, усе прекрасно усвідомлюють. Так, сезон довгий і важкий, але ми хочемо допомогти країні", - сказав Трубін в інтерв'ю УАФ.

Раніше Football.ua розібрав чергову гру національної збірної у відборі на Євро-2024.