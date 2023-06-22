Україна

Лідер молодіжки відзначив вдалий старт на Євро.

Півзахисник молодіжної збірної України Артем Бондаренко прокоментував звитягу над однолітками з Хорватії (2:0) в стартовому турі чемпіонату Європи.

"Це справді велика перемога для нас. Ми дуже щасливі й пишаємося тим, що граємо за Україну", — цитує гравця офіційний сайт УАФ.

Дивіться відео голів та огляд матчу Україна U-21 — Хорватія U-21 на Football.ua. Наступний свій матч на молодіжному ЄВРО-2023 підопічні Руслана Ротаня проведуть 24 червня о 19:00, а суперником "синьо-жовтих" стане одна з команд-господарок в особі Румунії.