Україна

Голкіпер молодіжки — про матч чемпіонату Європи.

У рамках першого туру групового етапу молодіжного чемпіонату Європи-2023 у квартеті B збірна України U-21 здобула трудову перемогу над однолітками з Хорватії.

Голкіпер молодіжної української команди Анатолій Трубін висловився після переможного поєдинку.

"Для нас це велика перемога. Матч вийшов важким, суперник був сильним, але ми добре зробили свою справу. Часу святкувати в нас немає, за кілька днів на нас чекає черговий поєдинок.

На такому високому рівні покарання може бути навіть за маленьку помилку, тому потрібно бути дуже зосередженими. Сьогодні ми саме такими й були.

Продемонстрували переможний настрій. Командний дух у нас насправді був на висоті. Зараз ми зосереджені лише на нашій наступній грі проти Румунії, а далі подивимося", - цитує гравця офіційний сайт УАФ.

Дивіться відео голів та огляд матчу Україна U-21 — Хорватія U-21 на Football.ua. Наступний свій матч на молодіжному ЄВРО-2023 підопічні Руслана Ротаня проведуть 24 червня о 19:00, а суперником "синьо-жовтих" стане одна з команд-господарок в особі Румунії.