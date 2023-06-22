Україна

Слова одного із героїв матчі чемпіонату Європи.

У рамках першого туру групового етапу молодіжного чемпіонату Європи-2023 у квартеті B збірна України U-21 здобула трудову перемогу над однолітками з Хорватії.

Нападник молодіжної української команди Данило Сикан, який став автором другого гола у ворота хорватів, поділився враженнями від результату цього протистояння.

"Ми дуже добре підготувалися до чемпіонату Європи. Знали, що це буде дуже важлива гра. Ми провели хороший матч, усі щасливі та пишаємося перемогою", — цитує гравця офіційний сайт УАФ.

Дивіться відео голів та огляд матчу Україна U-21 — Хорватія U-21 на Football.ua. Наступний свій матч на молодіжному ЄВРО-2023 підопічні Руслана Ротаня проведуть 24 червня о 19:00, а суперником "синьо-жовтих" стане одна з команд-господарок в особі Румунії.